Spor yazarlarından Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı değerlendirmeleri

Hakem performansından anlamayanlar buyurun seyredin bu maçı. Kilama genişleyerek geliyor ve sol kol yukarıda, açık net penaltı hakem sahada doğru karar verdi.

VAR devreye girdi, külliyen yanlış gitti OFR de izledi döndü penaltıyı iptal etti. Çünkü özgüveni yok. Klasik VAR...

Benden daha iyi biliyor güvensizliği.

İkinci yarı bu kez Banza için penaltı çaldı. Topa vurmak üzere olan Banza'nın ayağına Kerim'in ayağı ile teması var.

Bu bir çelme. Banza'nın önünde kale 4 metre ve boş Banza, kaleye vurmak yerine niye kendini bıraksın? Hakem sahada penaltı verdi, olay belki basit bir temas gibi görülebilir lakin VAR asla karışamaz. Hakemin saha kararı geçerlidir. VAR yine çağırdı hakem gitti OFR de izledi döndü iptal etti. Özgüven ve futbol bilgisi yok.