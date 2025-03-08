Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor-A. Hatayspor ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynayacağı maçta çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Fırtına, bu sezon evinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Trabzonspor 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanan Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Murat Şahin yönetiminde 13 puanla, küme kalma yolunda kritik viraja giren deplasman takımı, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilava, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

SIMON BANZA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a gelen Simon Banza istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de 21 maçta süre alan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırmayı başardı.

BORDO-MAVİLİLER HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan Trabzonspor, Süper Lig hedefini belirledi. Konu hakkında açıklamalarda buluanan Şenol Güneş, "Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek. İlk 5'i tekrar yakalayıp orda olmak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl da başarılı olacak takım iskeletinin de bu takım içinde olacağını düşünüyorum. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak'ın tedavileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun da Hatayspor karşısında süre almasına zor gözüyle bakılıyor. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken, sakatlıkları geçen Enis ve Draguş kadroda yer alıyor.

Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç ise Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ ALARM

Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Banza, Lundstram, Okay Yokuşlu ve Vişça sarı kart sınırında yer alıyor. Kritik maçta şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek olan futbolcular, ligin 28. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 18. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Trabzonspor ile Hatayspor 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 8'ini Karadeniz ekibi üstün tamamlarken, 2 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi kazandı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

VAR koltuğunda Danimarkalı hakem Sandi Putros otruacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.