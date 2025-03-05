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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına kutlama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına kutlama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı eleyerek çeyrek finale yükselen U19 takımını tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 18:49
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına kutlama

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Trabzonspor U19 takımımız, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onları yalnız bırakmayıp son ana kadar destekleyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Futbol sadece kazananlarla değil, rekabetin güzelliğiyle de anlam kazanıyor. Atalanta U19 takımını da mücadelesi ve katkısı için kutluyorum. Elbette oyuncularımızın bu seviyede boy göstermesi ve Avrupa'da söz sahibi olmaya başlaması, kulübümüz için çok kıymetli bir hikayenin de başlangıcı olacaktır. Şimdi sırada çeyrek final var. Trabzonspor'un bu yolculuğunun devam etmesini ve gençlerimizin başarılarına yenilerini eklemesini diliyorum."

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