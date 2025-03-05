Gece ile gündüz gibi

Fırtına'nın iç saha performansı ile dış saha performansı arasında adeta bir uçurum var. Bordo-mavililer evinde oynadığı 12 maçta aldığı 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 27 puan topladı ve iç saha puan durumuna göre şampiyonluk yarışının içerisinde, liderin 6 puan gerisinde yer alıyor. Ancak dış sahada ise 16. sırada küme düşme potasının içerisinde yer alıyor. Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, son sırada yer alan Hatayspor'un 3 puan önünde, Adana Demir ve Gaziantep FK ile aynı puanı topladı. Dış sahada sadece 5 puan alan Fırtına, 9 gol attı, 17 gol yedi ve -8 averaja sahip.

31 PUAN KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 12 maçta 31 puan kaybetti. Ligde 24 maç sonunda 32 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken; galibiyet elde edemedi. Dış sahada 5 puan aldı; 31 puan yitirdi.

TAM BİR KâBUS

Fırtına, ligde 26 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak maç başına 2.25 puan ortalaması elde ederken dış sahada 0.41 puan ortalamasında kaldı.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Bordo mavililer, 26. hafta sonunda attığı 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2.5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 12 müsabakada 9 golle 0.75 gol ortalamasında kaldı.