Sahada kavga çıktı

Maçın son anlarında sahada istenmeyen görüntüler yaşandı. Konyaspor'un VAR'dan kazandığı penaltı öncesinde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Hakem Ozan Ergün, Lundstram'ın eline çarpan pozisyon için VAR odasını beklerken kenarda dört oyuncu arasındaki gerilim tırmandı. Konyasporlu Keyta ve Uğurcan ile Trabzonsporlu Cihan ile Serdar arasında itişmeler yaşandı. Bu isimlere yedek kulübesinde ve sahadaki oyuncular da karışınca ortalık karıştı. Hakem olaylara karışan dört isme de sarı kart verdi.