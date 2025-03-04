Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, özellikle ilk yarıda sergiledikleri futbolu eleştirdi. İyi bir durumda Konya'ya gittiklerini belirten Güneş, şöyle devam etti: "Ligde sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu. Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık. Rakip beraberliğe razıydı."