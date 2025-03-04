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Haberler Trabzonspor Kötü bir görüntü

Kötü bir görüntü

Güneş: Devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. İstediklerimizi yapamadık

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Kötü bir görüntü

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, özellikle ilk yarıda sergiledikleri futbolu eleştirdi. İyi bir durumda Konya'ya gittiklerini belirten Güneş, şöyle devam etti: "Ligde sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu. Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık. Rakip beraberliğe razıydı."

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