Kısır döngü!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı skorlarla toparlanma sürecine giren Trabzonspor, ilk yarılarda yaşadığı durgunluğa bir türlü çözüm bulamadı. Ligde 24. maçını Konya deplasmanında geride bırakan bordo-mavililer, tam dokuzuncu kez bir maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. Konya mücadelesiyle birlikte bu dokuz karşılaşmanın dördü ise başladığı gibi sona ermiş oldu. Kaleci Uğurcan'ın başarılı performansının yanı sıra bu sezon gol yollarında Banza dışında brodo-mavililerin etkisiz kalması da önemli rol oynadı. Banza da dünkü mücadelede beklenen performansı sergileyemezken, 59. dakikada sol ayağında hissettiği ağrı nedeniyle yerini Ozan Tufan'a bırakmak zorunda kaldı. Trabzonspor gelecek sezon için hem Banza'nın bonservisini hem de yanına golcü almak istiyor.