  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Kısır döngü!

Kısır döngü!

Trabzonspor’un bu sezon ligde 9. maçında ilk yarı 0-0 sona erdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kısır döngü!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı skorlarla toparlanma sürecine giren Trabzonspor, ilk yarılarda yaşadığı durgunluğa bir türlü çözüm bulamadı. Ligde 24. maçını Konya deplasmanında geride bırakan bordo-mavililer, tam dokuzuncu kez bir maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamladı. Konya mücadelesiyle birlikte bu dokuz karşılaşmanın dördü ise başladığı gibi sona ermiş oldu. Kaleci Uğurcan'ın başarılı performansının yanı sıra bu sezon gol yollarında Banza dışında brodo-mavililerin etkisiz kalması da önemli rol oynadı. Banza da dünkü mücadelede beklenen performansı sergileyemezken, 59. dakikada sol ayağında hissettiği ağrı nedeniyle yerini Ozan Tufan'a bırakmak zorunda kaldı. Trabzonspor gelecek sezon için hem Banza'nın bonservisini hem de yanına golcü almak istiyor.

ManU'dan Osimhen atağı!
F.Bahçe'de flaş transfer gelişmesi!
DİĞER
Can Yaman'dan beklenmeyen hamle! Bakın hangi Türk güzele gönlünü kaptırdı...
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası!
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:10
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:10
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:09
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:01
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 01:00
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 00:59
Daha Eski
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:47
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:44
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:43
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:41
Piatek: Kazanmak önemliydi! Piatek: Kazanmak önemliydi! 00:19
"Kalan 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" "Kalan 11 maçı final havasında oynamak istiyoruz" 00:03