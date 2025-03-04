Bitmeyen çile

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor dün iki şok birden yaşadı. Karadeniz devinin ilk 11'inin banko iki ismi karşılaşmayı bitirimedi. Sol ayak bileğini darbe alan Simon Banza ile ayak parmağında ağrı hisseden Savic, Konyaspor karşılaşmasının 59. dakikasında zorunlu olarak değiştirildi. Sırp stoperin bir süredir ayak parmağında ağları bulunuyordu. Bugün MR'ı çekilecek Banza'nın sakatlık durumu netleşecek. Ligde ve kupada çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Banza, bordo mavili takımın en önemli kozlarından biri durumunda. Ligin ilk yarısındaki maçta Konyaspor filelerini 2 kez sarsan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta 16 gol kaydetti. Kongolu forvetin sakatlığı korkuttu.

1988'DEN SONRA İLK KEZ YENİLDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında Konyaspor'a Ekim 1988'den bu yana ilk kez mağlup oldu. Bordo mavili hoca bu anlamda da çok önemli bir şok yaşamış oldu. Bu arada iki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı. Konya'da oynanan 24 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzon-spor 8, Konyaspor ise 6 kez galip geldi.

TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo mavili takımda Şenol Güneş, dün deplasmanda oynanan Konyaspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Konya'ya götürülmeyen Zubkov'un yerine Muhammed Cham'a ilk 11'de görev verdi. Avusturyalı 10 numara, Rize maçında oyuna sonradan girip bir gol atmıştı.

5 OYUNCU YOKTU

Sakatlıkları bulunan Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, Konyaspor maçında forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosu 2 yedek kaleci ve Salih Malkoçoğlu ile tamamlandı.

MUSTAFA-SAVİC

Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Savic'in durumları belli değildi. Teknik direktör Şenol Güneş, hem oyuncular hem de sağlık kurulu ile görüştükten sonra iki isme formayı verdi.

ESKİHELLAÇ CEZALI

Fırtına'da Konyaspor maçına tam 6 oyuncu kart sınırında çıktı. Uğurcan Çakır, Banza, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Lundstram kart görmeleri halinde Hatay mücadelesinde forma giyemeyecekti. Mustafa cezalı oldu.

ÇANAK'TA KIRIK

Bordo mavili takımda sakatlık kervanına bir isim daha eklendi. Cihan Çanak'ın sağ eli, Trabzon'da yapılan son idmanda kırıldı. 20 yaşındaki 10 numara, Konya- spor maçının 73. dakikadasında Mendy'nin yerine eli sargılı bir şekilde girdi.