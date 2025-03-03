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Haberler Trabzonspor Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı

Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı

Tümosan Konyaspor maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı. Kavgada yedek kulüpleri de dahil oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 18:54
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Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı

Konyaspor-Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada yedek kulüpleri de dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın uzatma dakikalarında Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi. Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı, Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü.

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