Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasından uzaklaşmak için mücadele eden rakibi karşısında hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, maçı kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Bu sezon ligde oynadığı hiçbir deplasman maçını kazanamayan Fırtına, kötü gidişe son vermek istiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan deplasman takımında hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Bodrum FK ve Kayserispor'un yükselişe geçtiği haftalarda çıkış arayan Konyaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan, Vişça, Banza

BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan ve attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Simon Banza, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Rizespor ağlarını sarsan 28 yaşındaki golcü, bordo-mavili formayla çıktığı 23 karşılaşmada 18 gol ve 2 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde mücadeleden 3 puan almanın yollarını arayacak Fırtına, bir an önce üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor. 32 puanla 9. sırada bulunan bordo-mavililer, ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

2024-2025 sezonunda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, 25 hafta sonunda henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Son dış saha galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla alan bordo-mavililer, kötü gidişe son vermek istiyor. Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek deplasman fobisine bitirmeyi amaçlayan Karadeniz ekibi, 289 günlük hasreti sonlandırmayı hedefliyor.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Teknik Direktör Recep Uçar önderliğinde Türkiye Kupası'nda grubunu lider olarak tamamlayan Konyaspor, ligde de çıkış arıyor. Son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Trabzonspor karşısında kötü gidişe son vermek isteyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Kramer gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Konyaspor'un nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 64. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Konyaspor ile Trabzonspor 64. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 30'unda Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Konya temsilicisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.