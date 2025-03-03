Trabzonspor Konya'da ilk dış saha galibiyetini hedefliyor! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya'daki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

EN SON 18 MAYIS 2024'TE

Deplasmanda 11 maça çıkarak 6 yenilgi ve 5 beraberlik alan Karadeniz devi, Konya'da bu kötü istatistiği sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Haftaya 32 puanla 8. sırada giren Trabzonspor, 25 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor karşısında kaza yaşamadan ilk 5 hedefine ilerlemeyi arzuluyor.

"EVİMİZE ÜÇ PUANLA DÖNELİM"

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da zorlu maç öncesi takım arkadaşlarına seslendi. Uğurcan Çakır, "Üç puanla evimize dönerek üzerimizdeki deplasman şanssızlığını kırmalıyız" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda rakibin küme düşme hattından kurtulmak istediğine de dikkat çekildi ve önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediği kaydedildi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-2 kazanmıştı.

6 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Konyaspor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Bordo- mavililerde kaptan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Banza, Ozan, Lundstram, Okay ve Mustafa Eskihellaç Konyaspor karşısında forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Hatay maçında süre alamayacak.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fırtına bugün deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor ile ligde 48. kez oynayacak. Daha önce oynanan 47 maçta Trabzonspor, 24 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakibine yenildi. İki takım arasındaki 12 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo- mavililer, Konya'da oynanan 23 maçın 8'ini kazanırken 5 maçı kaybetti. 10 maçta ise eşitlik bozulmadı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Trabzonspor, Konyaspor maçı için Konya'ya gitti. Konya'da bordo-mavili kafileyi taraftarlar karşıladı. Şenol Güneş ve futbolcular çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar kaptan Uğurcan Çakır'a da büyük sevgi gösterdi.

ZUBKOV YOK

Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da sakat oyuncuların durumu netleşti. Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan isimlerden Savic ve Mustafa Eskihellaç, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. Ancak aynı maçta sakatlık yaşayan Zubkov maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde ayrıca Nwakaeme, Enis Destan, Folcarelli ve Draguş da maç kadrosunda yer almadı.

TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

TÜMOSAN Konyaspor: Slownik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Pedrinho, Keyta, Kramer

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Sikan, Banza