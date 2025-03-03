TRABZONSPOR HABERLERİ - Arseniy Batagov: Sakatlıklar bizi etkiledi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bordo mavililerde Arseniy Batagov mağlubiyetin ardından konuştu.

"SAKATLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ"

Arseniy Batagov : "Bizim adımıza çok kötü bir sonuç. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalar yaptık. Önemli oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar da oldu. Bunlar bizi etkiledi. İlk yarıda istediğimiz fırsatları bulamadık. İkinci yarıda fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz bulduğu tek fırsatı değerlendirdi. Bu tür maçları son saniyede kaybetmek maalesef çok üzücü oluyor." dedi.