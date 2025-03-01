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Haberler Trabzonspor Doğal lider Stefan Savic!

Doğal lider Stefan Savic!

Karadeniz devi, sezon başında dünyaca ünlü yıldız Savic'i renkleri katmıştı. Sakatlığı nedeniyle 14 maç forma giyemeyince soru işaretleri oluşturan tecrübe abidesi muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Savunmadaki partneri Batagov ile iyi bir ikili olan 34 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle Trabzonspor'a güç katıyor. Atletico Madrid, Fiorentina ve Manchester City gibi dev kulüplerde uzun süre oynayan Savic, takımın saha içi liderlik görevini de üstlenmiş durumda. Rize maçında Vişça'ya gol pası vererek uzun süre sonra da asist yapmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Doğal lider Stefan Savic!
Karadeniz devi, sezon başında dünyaca ünlü yıldız Savic'i renkleri katmıştı. Sakatlığı nedeniyle 14 maç forma giyemeyince soru işaretleri oluşturan tecrübe abidesi muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Savunmadaki partneri Batagov ile iyi bir ikili olan 34 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle Trabzonspor'a güç katıyor. Atletico Madrid, Fiorentina ve Manchester City gibi dev kulüplerde uzun süre oynayan Savic, takımın saha içi liderlik görevini de üstlenmiş durumda. Rize maçında Vişça'ya gol pası vererek uzun süre sonra da asist yapmış oldu.
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