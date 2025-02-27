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İki farklı tablo
Ligin 25 haftalık bölümünde evinde 12 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 27 puan toplarken 2.25 puan ortalaması tutturdu. Trendyol Süper Lig'de 32 puanla 8. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Karadeniz devi, dış sahadaki 11 maçta ise 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sadece 5 puan alırken, 0.45 puan ortalamasında kaldı.
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