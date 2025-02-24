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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 15:12
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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.

Trabzonspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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