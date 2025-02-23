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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mazeret sunmak doğru değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mazeret sunmak doğru değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 18:38 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 18:46
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mazeret sunmak doğru değil

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele öncesinde bordo mavili kulübün teknik direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"Selçuk Hoca iyi bir oyuncuydu, iyi bir karakterdir ve başarılı da bir hocalık yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Gaziantep takımı, yeni bir kadro kurmasına rağmen, o kadroyu sezon başından beri hazırlamaya çalıştı. Bugün de sahaya çıkıp en iyi futbolunu oynamaya çalışacak."

"MAZARET SUNMAK DOĞRU DEĞİL"

"Biz de bulunduğumuz yerden rahatsızız. Hava, saha şartları ne olursa olsun mazeret sunmak doğru değil. Yetenekli oyuncularımız var, umarım kazanan biz oluruz."

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