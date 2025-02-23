Trabzonspor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde iç sahada gösterdiği etkili performansı sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arıyor.

Bu sezon oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor, 29 puanla 11. sırada bulunuyor.

Rakibiyle aynı puana sahip Gaziantep FK ise, zorlu Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

Selçuk İnan yönetiminde bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan deplasman takımı, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı Papara Park'ta 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında 15. defa kozlarını paylaşıyor. Daha önce 11'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupasında 14 kez karşılaşan iki takımın maçlarında bordo-mavililerin galibiyet serisi dikkat çekiyor. Bu maçlarda Trabzonspor'un 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bu sezon Gaziantep FK ile başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculuk kariyeri ile iz bıraktığı eski takımı Trabzonspor'a karşı sahaya çıkıyor. Şenol Güneş'in öğrencisi olarak top koşturduğu şehirde bu kez rakip olmaya hazırlanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili formayla önemli başarılara imza atmıştı.