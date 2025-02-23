Trabzonspor-Gaziantep FK CANLI İZLE | Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden bordo-mavililer, taraftarı önünde mağlubiyetin yaralarını silmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde iç sahada gösterdiği etkili performansı sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arıyor. Bu sezon oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor, 29 puanla 11. sırada bulunuyor. Rakibiyle aynı puana sahip Gaziantep FK ise, zorlu Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Selçuk İnan yönetiminde bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan deplasman takımı, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. İki takım da sahada etkili bir performans ortaya koymayı amaçlarken, kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Simon Banza, gollerini atmaya devam ediyor. Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre alan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. 2 defa da asist yapan Banza, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında takımının tek golünü kaydetti.

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında 15. defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce 11'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupasında 14 kez karşılaşan iki takımın maçlarında bordo-mavililerin galibiyet serisi dikkat çekiyor. Bu maçlarda Trabzonspor'un 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bu sezon Gaziantep FK ile başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculuk kariyeri ile iz bıraktığı eski takımı Trabzonspor'a karşı sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in öğrencisi olarak top koşturduğu şehirde bu kez rakip olmaya hazırlanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili formayla önemli başarılara imza atmıştı.

TRABZONSPOR'DA 6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç bugün sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FIRTINA EVDE BAŞKA OYNUYOR

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda daha başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak iç sahada adeta bir güç gösterisi yaptı. Karadeniz devinin toplamda kazandığı 29 puanın 24'ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Papara Park'taki puan ortalaması 2.18, dışarda ise 0.33.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Trabzonspor, dış sahada oynadığı 11 maçta henüz galibiyet alamadı. Bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavili ekip, yeni isimlerin kadroya katılmasıyla birlikte kötü gidişe son vermek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Guldibi üstlenecek.

VAR HAKEMİ İSPANYA'DAN

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının VAR hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Quintero González olarak açıklandı. İspanyol hakeme AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan'ın eşlik edecek.