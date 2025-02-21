Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli sakatlandı!

Trabzonspor, Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruya göre, antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncunun yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi.

Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması...