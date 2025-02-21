Hücum planı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçında sistemde değişikliğe gidiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, 'Hücumda kaliteli oyuncularımız var' diyerek ofansif ve daha agresif bir plana geçiş yapacak. Bordomavili çalıştırıcı, 4 yeni transferi ilk 11'e monte edecek. Fırtına'nın, Pazar akşamı Gaziantep ile evinde oynayacağı maçta kadroda köklü bir değişim yaşanacak. Şenol Güneş de bu değişimi doğruladı.

4-2-4'E DÖNÜŞ İÇİN YEŞİL IŞIK

TECRÜBELI teknik adam formasyonda da değişikliğe giderek 4-2-4 sistemine dönüş yapmayı düşünüyor. Trabzonspor'un hocası, "En iyi tarafımız hücumda sayısal olarak kaliteli oyuncularımızın olması. Bunları orta sahada da kullanabilir veya 4-2-4 şeklinde oynatabiliriz" diyerek ilk sinyali verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kısa sürede 4-2-3-1'den vazgeçmeyeceği ancak zaman içerisinde ve maçlar oynanırken 4-2-4'e döneceği vurgulandı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE ALTERNATİF ÇOK

ŞENOL Güneş, ileri uçta Simon Banza ve Enis Destan'ı, hemen arkalarında Danylo Sikan, Nwakaeme, Cihan Çanak, Cham, Zubkov, Draguş ve Vişça'yı kullanmayı planlıyor. Güneş, zengin olan bu hücum hattından maksimum verim almak istiyor. Deneyimli hocanın, Gaziantep maçında Banza'nın arkasında Zubkov, Cham ve Sikan'ı ilk kez birlikte kullanmak istediği öğrenildi. Vişça ve Nwaakeme'yi ise sonradan oyuna dahil edecek.

Nwakaeme forma istiyor

FIRTINA'NIN Beşiktaş'la deplasmanda yaptığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme'den müjdeli haber gelmişti. Şenol Güneş, bu haftadan itibaren Nijeryalı oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu. Yıldız ismin Gaziantep maçında forma giyme ihtimalinin az da olsa bulunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giymek için ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor

Mesai sürüyor

TRENDYOL Süper Lig'de 25. haftada evinde Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik idmanın ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Gözler Banza'da

SÜPER Lig'de sezonun dikkat çeken yıldızlarından Simon Banza, Paul Onuachu'nun geçen sezonki performansına yaklaştı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımın gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Süper Lig'de 22 karşılaşmada 36 gol üreten bordo-mavili takımda 19 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 14 kez ağları havalandırdı. Banza, bu hafta Gaziantep maçında bir gol atması halinde Onuachu'nun geçen sezonki performansını yakalayacak.

TRENDYOL Süper Lig'de 25. haftada Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında 23 Şubat 2025 Pazar günü Papara Park'ta oynanması planlanan maçın, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, maç günü Trabzon'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Trabzonspor Kulübü yetkilileri maçın oynanabilmesi için stadyumda gerekli önlemleri alırken, kar yağışının maç gününü de kapsayacak şekilde 4 gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

Arda Öztürk'e TAM NOT

TRABZONSPOR U19 takımının stoperi Arda Öztürk, Şenol Güneş'in gözüne girdi. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen Şenol Güneş, altyapıdan birçok oyuncuyu gözlem altında tutuyor. Güneş'in gözdelerinden birinin zaman zaman A takımla antrenmanlara katılan stoper Arda Öztürk olduğu bildirildi. U19 takımında başarılı bir performans ortaya koyan Arda, sağ ve sol stoper olarak görev yapabiliyor. 1.94 boyundaki genç oyuncu, U19 takımının değişmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.