"Beşiktaş'a maç mı sattım?"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından Uğurcan Çakır ile tartıştığı haberlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basının karşısına geçen Güneş, Uğurcan ile aralarında sorun olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve ona edilen küfürleri kınadığını açıkladı. Tecrübeli hoca, "Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin, kulübün, camianın itibarını temsil ediyoruz. Zaman zaman sapla samanı karıştıran, yalan söyleyen, içi dışı bir olmayan, iftira atan, dedikodu yapanlara da cevap vermek zorundayız. İster istemez bir algı oluşuyor" ifadesini kullandı.

BENİM TRABZONSPOR'DAKİ YERİM BELLİ

ŞENOL Güneş: "Eleştiriler geldi. Bir kısmı, attığımız gole sevinemediğim ile ilgili... Ben bir hocayım, 20 sene oyunculuk yaptım, 38 sene antrenörlük yaptım. İnsanlar nasıl bir dünyadaysa insanlar, öyle bakıyorlar. Kamuoyunda öyle bir algı gelişti ki, Beşiktaş'ta çalıştığım için oradan vurgulanıyor. Küfürle ilgili de vurgu yapıyorlar. Beşiktaş'ta iyi günlerim oldu, orada da eleştiriler oldu. Orada da Trabzonspor maçlarında buna benzer söylemler oldu. Ben açık açık söyledim. Taraftar küfür ediyorsa benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım, kim olursa olsun. Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmemişim. Beşiktaş'a çalıştığım için maç mı satacağım! Ben Beşiktaş'tayken Trabzonspor'a 3-0 kaybettim, Trabzonspor'a maçı sattım! Benim bir duruşum var. Benim Trabzonspor'daki yerim belli."

Teslim olmak genlerimizde yok

ŞENOL Güneş: Allah, kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder. Umutlu olduğumuzu hep söyledik ama mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. Asıl işimiz hem kendimizi hem bu işi yapanları hem Trabzonspor'u sevenleri mutlu etmektir. Neyi nasıl yaptığımızı da biliyoruz. Sevgimizi kirletmeden, güvenimizi kaybetmeden yola devam edeceğiz. Zorlukları aşacak yetenekli oyuncularımız var. Teslim olmak bu takımın genlerinde yoktur

Herkesi her yerde yenebilmeliyiz

GÜNEŞ: "Son maçla ilgili olumsuzluklar vardı. Bu hem oyuncu hem sonuç olarak. Tartışmanın bu boyutunu saygıyla karşılarım. Bizim de oyun başında 10-15 dakika tatmin etmedi, kötü başladık, daha sonra kontrolü aldık, golden sonra daha da sakindik. Skor olarak ilk yarı sonucu, bizim için olumsuz değildi, 1-0'la bitirdik. İkinci yarı daha iyi olacağını beklerken orta sahada top tutamadık, dağınık kaldık, rakibe uzak kaldık, bu da 1-1'e getirdi. Değişiklik esnasında 2-1 oldu, oyuna daha olumlu döndük ama sonucu alamadık. Sonucu alamayınca tartışmalar normal. Beklenen sonuç, Trabzonspor'un herkesi her yerde yenebilmesidir."

BİRKAÇ OYUNCU KAÇIRDIK

Şenol Güneş: "Eren'in son anda gitmesiyle, oraya alacağımız ve daha önce baktığımız birkaç oyuncuyu kaçırdık. Bir tek stoper alternatifi vardı, onu alamadık. Umut'un yerine oyuncu alamadık. Hücumda fazlalık var, bir tane daha gidebilirdi, olmadı. Sayısı az, kalitesi daha fazla, ekonomisini çıkaracağımız bir kadro var."

Ben her yerde işimi yaparım

ŞENOL Güneş: "Benim futbol adamı olarak çizgim belli. Zaman zaman insanlar anlık tepki verebilir, yapmasınlar, soğukkanlı olsunlar. Bana, 'Trabzonsporluluğundan şüphe etmiyorum ama...' diye yazıyor taraftar. Şüphe kelimesini kullanmak bile doğru değil. Trabzonspor'un en rakibine gitsem bile işimi yaparım. Ahlak değeri budur. Trabzonspor'da daha da duygusalım, burada üzüntüler daha fazla oluyor."

Çok ayıp ya!

GÜNEŞ: "Uğurcan veya benim üzerinden Trabzonsporlu değil misin, Trabzonsporlusun. Kulüp hakkını savunuyor musun savunmuyor musun! Bu nedir ya! Ayıp bir şey ya! 58 yıldır futbolun içindeyim. Yan baktın, ne oldu, bu basit ilkel."

Rakipler hakemlere neler yapıyor!

Şenol Güneş: "Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler, onları kendi hallerine bırakmak lazım."

Efendilik bir tavırdır

Şenol Güneş: "(Küfürle ilgili) Başkan ve kulüp, gerekli cevabı çok kısa ama anlamlı ve büyük bir şekilde verdi, 'efendilik de bir tavırdır'. O kadar... Bizim bir yanlışımız yok, niye bizim üzerimizde kalıyor."

Kaleci hariç 23 oyuncu var

GÜNEŞ: "Trabzonspor'un kaleci hariç 23 oyuncusu var, daha önce 28-29'du. Sayısal fazlalık rekabeti ve ambiyansı bozuyordu. Bardhi, Denswil, Umut, Orsic ile daha önce konuşmuştuk. Onlara kötülük değil, planlamada olmadıkları için bir an evvel gitmeleri gerektiğini söyledik. Başkaları da olabilir. En iyi oyuncular bile gidebilir. Bunun rakamsal değerleri, Trabzonspor bütçesini sarsmadan yürütmek durumundayız. Verdikleri, aldıklarında 1-2 milyon eksiyle... Keşke transfer yaparken daha

Draguş ve Nwakaeme

Şenol Güneş: "Draguş ve Toni sakat, bu hafta katılırlar, başka sakatımız yok. Önümüzdeki maçlarla yeni bir ivme kazanmak istiyoruz. Yapabilecek gücümüz var. Dört tane transferimiz var, 6 oyuncu gitti, üç de kiralık gitti."

BANZA'YI İSTERIZ AMA...

"Banza ile devam etmek isteriz. O da bizi seviyor ama gerçekçi olmamız gerek. Pahalı bir futbolcu. Şartlar uyarsa kalmasını isteriz. O gidince yerine elimizdekileri koyacağız. Enis Destan'ı da rahatlıkla oynatabilirim."

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

"Kaosumuz da yok. Bu takımı yarıştırmak, başarılı olmak hedefimiz. Kadromuzu genişlettik, kaliteyi yükselttik. Bu takımın, taraftarın gurur duyacağı takım olmasını hedefliyoruz. Hedef Avrupa kupaları. Yarışan ve başarılı bir Trabzonspor'dur hedef gelecek sene."

DEPLASMAN FOBİSİ OLUŞTU

Şenol Güneş: "Deplasman fobisi oluştu. 11 deplasmanın 6'sında mağlubiyet, çok fazla, normal değil. Çok kolay kaybettik maçları, bu son maç da dahil. Alırken zorlanarak alıyoruz, kaybederken kolay kaybediyoruz."

Uğurcan ile yarışıyoruz

GÜNEŞ: "Uğurcan Çakır ile benim aramda sorun olduğu söylendi. Doğru sorun var! Benden sonra ligde en fazla oynayan Türk kaleci Uğurcan'mış. Onla yarışıyoruz. Konu bu kadar. Başka bir konu bulun bari. Ne gibi sorun olabilir. En yakın olduğum kişilerden biri, övgümü de eleştirimi de yaparım."

Bizim transferler çerez parası

GÜNEŞ: "Transfer ettiğimiz oyuncular, Trabzonspor için büyük paralar ama piyasaya bakınca çerez paralarıyla alındı."

UĞURCAN DİK DURDU

Uğurcan Çakır'ı tebrik etti. Tecrübeli hoca şunları söyledi: "Seyircilerin küfürlerinin de çözümü var. Küfrü, hastalıklı insan kabul eder. Çözüm arıyorsak kolayı var, talimata bakın. Ben Uğurcan'ı tebrik ediyorum, hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Oyun başında kale arkası önünde bekledim. Orada bir sorun vardı. Tüm seyirci Uğurcan'a bir şey yapıyormuş gibi, orada bir sorun vardı. Maç boyunca devam etti. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu, üzgün olduklarını, özür dilediklerini söylediler. Bunu yapan grup sağlıksızdır. Benim taraftarım da yapsa kınarım. Çözüm, TFF'nin para cezası vermesi de değil. Irkçılık da ne yapıyorsunuz, talimatta var. Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfre para cezası veriyorsunuz. Kulüpler para ödüyor. Futbol sahaları, ahlak değerlerinin yerleri olmalı. Ahlaksızlığa yer verenler başkaları. Soruyorum TFF'ye. Sadece para cezasıysa oyun başından itibaren aynı şeyi yapalım. Değilse ayıpsa, çirkinse, hakem maçı tatil etsin. Bakalım o taraftar bir daha küfredebilir mi? Uğurcan, bu maçta hiçbir şey yapmadı. Tüm olumsuzluklara rağmen dik durdu. Trabzonspor'u, milli takımı çok iyi temsil etti