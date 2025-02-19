Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşuyor. Güneş'in açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

"Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur."

"CAMİANIN İTİBARINI TEMSİL EDİYORUZ"

"Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin, kulübün, camianın itibarını temsil ediyoruz. Zaman zaman sapla samanı karıştıran, yalan söyleyen, içi dışı bir olmayan, iftira atan, dedikodu yapanlara da cevap vermek zorundayız. İster istemez bir algı oluşuyor."

"BASİT İNSANLAR İFTİRA ATAR"

"Allah, kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder."