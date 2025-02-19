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Trabzonspor Atletico gibi

Fırtına'nın stoperi Savic, İspanya basınından Relevo'ya konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor Atletico gibi

Fırtına'nın stoperi Savic, İspanya basınından Relevo'ya konuştu. Karadağlı stoper, "Trabzonspor bana üç yıl teklif etti, çok ilgililerdi. Her zaman kazanma şansı yüksek olmayan bir kulüp ama burada kazandığınızda Atletico'da kazandığınız gibi oluyor. Ben Atletico'da bir şampiyonluğun başka bir kulüpte 10 şampiyonluğa bedel olduğunu düşünüyorum. Burada da durum böyledir" ifadesini kullandı.

YAKINDA BIRAKMAM

34 yaşındaki Savic, emeklilikle ilgili olarak, "Kesinlikle futbolun içinde olmak ve çalışmak isterdim. Bir süre daha oynamak istiyorum, daha zamanım varmış gibi hissediyorum ve yakın zamanda oynamayı bırakmayı planlamıyorum" dedi.

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