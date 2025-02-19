Orta sahanın yeni lideri Folcarelli

Şenol Güneş, orta sahada aradığı lideri buldu. Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Folcarelli, kısa süredeki etkileyici performansıyla teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı. Fransız orta saha, Gaziantep FK ile oynanacak maçla birlikte takımın yeni orta saha lideri olacak. Savunma ile orta saha arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlama, hücum organizasyonlarına yön verme ve zaman zaman skora katkı sağlama konusunda Folcarelli'ye tam yetki verilecek. Scout ekibinin geçmiş analizine göre, sorumluluk almaktan kaçınmayan ve takım organizasyonu içinde kendisine bir rol verilmesini benimseyen Folcarelli, bu sorumlulukları daha özgür bir şekilde yerine getirecek.