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Haberler Trabzonspor Kritik viraj

Kritik viraj

Pazar günü Gaziantep FK ile ligde karşılaşacak bordo mavililer, çarşamba günü kupa maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Fırtına çıkışa geçmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Kritik viraj

Deplasman kabusunu bitiremeyen Trabzonspor, İstanbul'da öne geçtiği Beşiktaş derbisini de kaybetti. Özellikle oynanan futbol hayal kırıklığı oluşturdu. Teknik direktör Şenol Güneş de kötü geçen sezonda camiayı mutlu etmek için gözünü Türkiye Kupası'na dikmiş durumda. Tecrübeli hoca, Papara Park'ta 4 günde oynayacakları 2 maçta çifte zafer hedefliyor. Pazar günü ligde Gaziantep FK'yı konuk edecek bordo-mavililer, 26 Şubat Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

EN BÜYÜK KOZU PAPARA PARK

Sezonun en önemli hedefi olan kupada Fırtına'nın üst tur için Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi gerekiyor. Beraberlik durumunda diğer sonuçlara göre Trabzonspor kupadan elenebilir. A Grubu'nda lider olan bordo mavililerin 4 puanı bulunuyor. İkinci Karagümrük ve üçüncü Çaykur Rize'nin 3'er puanı var. Gruptan çıkmak için en kestirme yol galibiyet. Kupa serüvenine 3-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, ikinci maçında deplasmanda İskenderun ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına'nın Karadeniz derbisindeki en büyük kozu Papara Park.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybetti. Bu sezon da rakipleriyle yaptığı 4 karşılaşmada bir beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

NWAKAEME SEFERBERLİĞİ

Eyüp maçında sakatlanan Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde kadroya alınmadı. Nijeryalı yıldızın yokluğunda Sikan'a görev veren Şenol Güneş, sağlık ekibinden güzel haber bekliyor. Sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nwakaeme'nin Gaziantep FK maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ancak yine de bu konuda yoğun bir çaba sarf edildiği belirtildi.

SARI KART ALARMI

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor'da, tam 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır, Banza, Mustafa Eskihellaç, Lundstram ve Ozan Tufan kart görürse cezalı olacak.

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