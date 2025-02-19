Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar
Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, yeni sezon için Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu kadrolarına katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB GS TS spor haberleri)
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Karadeniz ekibi performansından oldukça memnun kaldığı Kongolu golcüsünün bonservisini almak için girişimlere başlamıştı.
Bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro'ya kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlama kararı aldı.
Ancak Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun uzun süredir izlettiği, Okan Buruk'un da beğendiği Banza için iki kulüp de dirsek teması kurdu.
Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk yüksek bonservis bedeli, Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun 40 yaşına girecek olması nedeniyle iki ezeli rakip Simon Banza'yı yakın mercek altına aldı.
KARADENİZ EKİBİ ISRARCI
Ancak geçen sezon Southampton'dan kiraladığı yıldız golcü Paul Onuachu'yu takımda tutamayan Karadeniz temsilcisi, bu kez Simon Banza'yı bırakmaya niyetli değil.
Fransa'da Lens altyapısıda yetişen Simon Banza burada profesyonel olurken Beziers ve Famalicao formalarını da terletti. Futbolcu Demokratik Kongo Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.
MARSİLYA'YA RET GELDİ
Yeni Asır'ın haberine göre, bonservisi Portekiz ekibi Braga'da bulunan Simon Banza için Fransız ekibi Marsilya da devrede.
Ara transfer döneminde Marsilya'nın 25 milyon Euro'luk teklifini az bulan Braga yönetiminin, Süper Lig'in devlerinin ilgisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
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