Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro'ya kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlama kararı aldı.

Ancak Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun uzun süredir izlettiği, Okan Buruk'un da beğendiği Banza için iki kulüp de dirsek teması kurdu.