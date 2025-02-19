  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, yeni sezon için Trabzonspor'un yıldız oyuncusunu kadrolarına katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB GS TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 10:57
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Profesyonel liglerde ara transfer dönemi sona ermesine rağmen, Süper Lig'in devleri yaz transfer dönemi için şimdiden girişimlere başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Şampiyonluk yarışını en önde götüren Galatasaray ve Fenerbahçe ile, yarıştan erken kopan Trabzonspor'un yolları yaz transfer dönemi öncesi kesişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Bordo-mavililerin sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak renklerine bağladığı, Simon Banza için kıyasıya bir bonservis savaşı başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Karadeniz ekibi performansından oldukça memnun kaldığı Kongolu golcüsünün bonservisini almak için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro'ya kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Ancak Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun uzun süredir izlettiği, Okan Buruk'un da beğendiği Banza için iki kulüp de dirsek teması kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk yüksek bonservis bedeli, Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun 40 yaşına girecek olması nedeniyle iki ezeli rakip Simon Banza'yı yakın mercek altına aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

KARADENİZ EKİBİ ISRARCI

Ancak geçen sezon Southampton'dan kiraladığı yıldız golcü Paul Onuachu'yu takımda tutamayan Karadeniz temsilcisi, bu kez Simon Banza'yı bırakmaya niyetli değil.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Fransa'da Lens altyapısıda yetişen Simon Banza burada profesyonel olurken Beziers ve Famalicao formalarını da terletti. Futbolcu Demokratik Kongo Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

MARSİLYA'YA RET GELDİ

Yeni Asır'ın haberine göre, bonservisi Portekiz ekibi Braga'da bulunan Simon Banza için Fransız ekibi Marsilya da devrede.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Trabzonspor’un yıldızını istiyorlar

Ara transfer döneminde Marsilya'nın 25 milyon Euro'luk teklifini az bulan Braga yönetiminin, Süper Lig'in devlerinin ilgisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler A Milli takımda!
Fitne ateşi
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
Buruk'tan derbi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagenç: İki maçı da kazanıp... Karagenç: İki maçı da kazanıp... 10:27
Buruk'tan derbi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor Buruk'tan derbi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor 09:38
F.Bahçe tur için sahaya çıkıyor F.Bahçe tur için sahaya çıkıyor 09:34
Ay-yıldızlılar İtalya'yı konuk edecek Ay-yıldızlılar İtalya'yı konuk edecek 09:31
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 09:29
G.Saray Avrupa'da zoru başarmaya çalışacak G.Saray Avrupa'da zoru başarmaya çalışacak 09:26
Daha Eski
Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025 09:17
Osimhen için bağış kampanyası! Osimhen için bağış kampanyası! 09:12
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 08:49
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! 01:20
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 01:20
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! 01:20