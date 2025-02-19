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Haberler Trabzonspor Derbizede Fırtına

Derbizede Fırtına

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Derbizede Fırtına

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı. Ligde şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordomavililer, bu dönem ise 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Fırtına, şampiyon olduğu sezon da rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 4 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebildi. Bordo-mavililer, 2022- 23'teki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

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