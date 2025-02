Taraftara mahcubum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından taraftarlara karşı mahcubiyetini dile getirdi. A Spor'a konuşan Başkan Doğan, ciddi bir öz eleştiri yaparak, "Bu sezon itibarıyla taraftarıma karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum" dedi. Başkan Doğan, Şenol Güneş'e yönelik eleştiriler için ise şöyle konuştu: "Hocamız iyi bir Trabzonludur, iyi bir Trabzonsporludur, aklında Trabzonspor'dan başka bir şey olmaz."

"EKSİKLERİMİZ HALA VAR"

Doğan, "Hocamızın ve izleme ekibinin talep ettiği oyuncuların 4'ünü aldık, biriyle de maddi şartlardan dolayı anlaşamadık. Trabzonspor yönetimi olarak hocanın onayından geçen isimleri kadromuza katmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ancak ekonomik tablo düzeldikçe, Trabzonspor'un borçları yönetilebilecek bir hale geldikçe takımda oynayacak kaliteli oyuncuların sayısı da artacaktır" diye konuştu.

"BANZA'DA GİRİŞİM YOK"

Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Simon Banza için, "Banza için şu an bir girişimimiz yok. Geçen yıl kiraladığımız dönemde istenen bonservis bedeli 20 milyon euroydu. Bu rakamlar şu an Trabzonspor'un altından kalkabileceği rakamlar değil. Banza sevdiğimiz, şehri seven ve takımla uyumlu bir oyuncu. Kalmasını istiyoruz ama şartlar nasıl gelişecek zamanla göreceğiz" dedi.

3 BÖLGEYE TRANSFER

Yaz transfer dönemi için erkenden yola çıkacaklarının altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, "Mart ayı içerisinde önümüzdeki yıl için girişimlerimize başlayacağız. Şu anda izleme ekibimiz transfer edilebilecek oyuncularla ilgili çalışıyor. Stoper, orta saha ve santrfor takviyemiz olacak" bilgisini paylaştı.