  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Taraftara mahcubum

Taraftara mahcubum

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş yenilgisinin ardından öz eleştiri yaparak “Taraftara karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum” diye konuştu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftara mahcubum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından taraftarlara karşı mahcubiyetini dile getirdi. A Spor'a konuşan Başkan Doğan, ciddi bir öz eleştiri yaparak, "Bu sezon itibarıyla taraftarıma karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum" dedi. Başkan Doğan, Şenol Güneş'e yönelik eleştiriler için ise şöyle konuştu: "Hocamız iyi bir Trabzonludur, iyi bir Trabzonsporludur, aklında Trabzonspor'dan başka bir şey olmaz."

"EKSİKLERİMİZ HALA VAR"

Doğan, "Hocamızın ve izleme ekibinin talep ettiği oyuncuların 4'ünü aldık, biriyle de maddi şartlardan dolayı anlaşamadık. Trabzonspor yönetimi olarak hocanın onayından geçen isimleri kadromuza katmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ancak ekonomik tablo düzeldikçe, Trabzonspor'un borçları yönetilebilecek bir hale geldikçe takımda oynayacak kaliteli oyuncuların sayısı da artacaktır" diye konuştu.

"BANZA'DA GİRİŞİM YOK"

Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Simon Banza için, "Banza için şu an bir girişimimiz yok. Geçen yıl kiraladığımız dönemde istenen bonservis bedeli 20 milyon euroydu. Bu rakamlar şu an Trabzonspor'un altından kalkabileceği rakamlar değil. Banza sevdiğimiz, şehri seven ve takımla uyumlu bir oyuncu. Kalmasını istiyoruz ama şartlar nasıl gelişecek zamanla göreceğiz" dedi.

3 BÖLGEYE TRANSFER

Yaz transfer dönemi için erkenden yola çıkacaklarının altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, "Mart ayı içerisinde önümüzdeki yıl için girişimlerimize başlayacağız. Şu anda izleme ekibimiz transfer edilebilecek oyuncularla ilgili çalışıyor. Stoper, orta saha ve santrfor takviyemiz olacak" bilgisini paylaştı.

G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!
Arjantin'den flaş Torreira iddiası!
DİĞER
Sosyetik çift boşandıklarını bir yıl gizlemiş! Tanıyan herkes şokta!
14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi!
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! Mourinho'dan G.Saray'a sarı kart göndermesi! 00:17
F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! F.Bahçe Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:17
F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? F.Bahçe'nin golünde top çizgiyi geçti mi? 00:17
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Daha Eski
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun! 00:17
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:17
Samsun Konya'yı tek golle geçti! Samsun Konya'yı tek golle geçti! 00:17
Eyüp ile Kayseri yenişemedi! Eyüp ile Kayseri yenişemedi! 00:17
G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! G.Saray'a derbi öncesi bir kötü haber daha! 00:17
Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... Kritik maç öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu... 00:17