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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Direnç gösteremedik!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Direnç gösteremedik!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Pedro Malheiro karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:21
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Direnç gösteremedik!

Trabzonspor Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Bordo mavililerde Pedro Malheiro karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Pedro Malheiro: "İlk yarıda iyi başlangıç yaptık. Öne geçtik. Topu iyi koruduk. Belki ilk yarının sonunda ikinci golü bulsak farklı olabilirdi. İkinci yarının başlangıcında Beşiktaş'ın iyi baskı yapacağını konuşmuştuk. Direnç gösteremedik. Fırsatlarımız da vardı. Herkes iyi bir futbol ortaya koydu. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Kaybettik ama bir sonraki maçlar için iyi bir oyun ortaya koyduk." dedi.

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