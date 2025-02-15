Trabzonspor, Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacak.

Bordo-mavili kulüpten maç öncesi yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.