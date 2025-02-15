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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacak

Trabzonspor Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:57
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Trabzonspor Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacak

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sahaya Mattia Ahmet Minguzzi tişörtüyle çıkacak.

Bordo-mavili kulüpten maç öncesi yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

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