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Haberler Trabzonspor Nwakaeme sürprizi

Nwakaeme sürprizi

Karadeniz devinin Beşiktaş maçı kafilesi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Nwakaeme sürprizi

Karadeniz devinin Beşiktaş maçı kafilesi belli oldu. Şenol Güneş bu maç için 23 oyuncuyu İstanbul'a götürdü. Kafilede ise dikkat çeken iki isim oldu. Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Nwakaeme ve Arif Boşluk da kafileyle birlikte İstanbul'a gitti. Bu iki oyuncunun teknik ekip tarafından moral ve motivasyonu artırmak amacıyla kadroya dahil edildiği ancak özellikle sakatlığı nedeniyle iki hafta süreyle sahalardan uzak kalacak olan Nwaekeme'nin oynamak istediği öğrenildi. Yeni transfer Folcarelli de maç kadrosunda yer aldı.

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