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Haberler Trabzonspor Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa’nın zirvesinde

Trabzonspor'un kaptanı ve milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir performansa imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Avrupa’nın zirvesinde

Trabzonspor'un kaptanı ve milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir performansa imza attı. Son dört lig karşılaşmasında kalesine gelen 15 isabetli şutun tamamını kurtararak Avrupa'nın zirvesine oturdu. Bu başarısıyla Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig de dahil olmak üzere büyük turnuvalarda bu performansa ulaşan tek kaleci olan Uğurcan, Trabzonspor'un son haftalardaki başarısında kilit bir rol oynadı.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

28 yaşındaki kaleci ayrıca bu sezon toplamda 84 kurtarışla Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alıyor. Ayrıca bu sezon Trabzonspor'da kaleye gelen şutların toplamda 31.42 gol beklentisi oluşturmasına rağmen Uğurcan Çakır, sadece 23 gol yedi. 8.42 golü engelleyen Uğurcan, Mert, Berke, Muslera ve Livakovic gibi isimleri ligde yine geride bırakmayı başardı.

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