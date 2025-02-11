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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Fransız orta saha! Tim Jabol Folcarelli...

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Fransız orta saha! Tim Jabol Folcarelli...

Ara transfer döneminde 8 numara arayışı olan Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:23
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Fransız orta saha! Tim Jabol Folcarelli...

Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'u renklerine bağlayan ve iki futbolcu için Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'e 12 milyon euro bonservis ödeyecek olan Trabzonspor, iç piyasadan da Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Fırtına'da ayrıca 8 numara ve stoper için de çalışmalar sürdürülüyorken gündemde Tim Jabol Folcarelli vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde daha önce kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak transferini gerçekleştiremediği merkez orta saha oyuncusu için teklif yaptı.

Tarafların anlaşma sağladığı ve oyuncunun Trabzon'a uçuşunun planlandığı belirtildi.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'da forma giyen Folcarelli, bu sezon 16 maçta 1.113 dakika görev aldı ve 1 gol katkısı sundu.

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