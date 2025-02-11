Trabzonspor Tim Jabol-Folcarelli transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi AC Ajaccio'dan Tim Jabol-Folcarelli'yi transfer etmiş ve Fransız futbolcu şehre gelmişti. Bordo-mavili ekip, Folcarelli'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
İfadelerine yer verildi.