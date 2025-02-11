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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Tim Jabol-Folcarelli transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor Tim Jabol-Folcarelli transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor, kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Tim Jabol-Folcarelli'nin sözleşme detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 22:23 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 22:26
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Trabzonspor Tim Jabol-Folcarelli transferinin sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi AC Ajaccio'dan Tim Jabol-Folcarelli'yi transfer etmiş ve Fransız futbolcu şehre gelmişti. Bordo-mavili ekip, Folcarelli'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

İfadelerine yer verildi.

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