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Haberler Trabzonspor Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Umut Güneş...

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Umut Güneş...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Umut Güneş'in Rams Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 19:35 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 19:54
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Umut Güneş...

Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Umut Güneş'in Rams Başakşehir'e transferini resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Bordo-mavili kulüp, paylaşımında "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

VEDA PAYLAŞIMI

Trabzonspor, Umut Güneş'e bir de veda paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda "Teşekkürler Umut" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada, Umut Güneş'in Rams Başakşehir'e 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus karşılığında transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Başakşehir Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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