Trabzonspor galibiyet peşinde! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada bugün evinde Eyüpspor'u ağırlayacak Trabzonspor, 3 puana odaklandı. Saat 20.00'da başlayacak mücadele Papara Park'ta oynanacak ve Mehmet Türkmen düdük çalacak. Bordo-mavililer, Eyüpspor'u mağlup ederek hem istikrar yakalamak hem de kupadaki moral bozukluğunu unutmak istiyor. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Arif Boşluk ve Draguş ile kart cezalısı olan Eren Elmalı ve Batista Mendy forma giyemeyecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda bazı mecburi değişikliklerin yanı sıra oyun anlayışına uygun hamleler de yapacak. Tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini alarak ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almayı hedefliyor. Orta sahada Batista Mendy'nin yokluğunda Umut Güneş ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması beklenirken, ofansif orta sahada da Muhammed Cham ile yeni transfer Danylo Sikan arasında bir tercih yapılacak.

LUNDSTRAM JOKER GİBİ

Eyüpspor maçı öncesi John Lundstram adeta joker gibi teknik heyetin elini güçlendirecek. Hem stoper hem de orta sahada yer alabilen deneyimli futbolcu, iki mevkiiyi birden rahatlatıyor. 30 yaşındaki İngiliz yıldız bu sezon 27 resmi maçta oynarken 1 gol attı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Bordo- mavili takımda Eyüpspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç, sarı kart ceza sınırında yer alan isimler. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SIKAN FORM TUTUYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Danylo Sikan, adım adım form tutmaya başladı. Ukraynalı yıldızın bugünkü Eyüpspor maçında da ilk 11'de olması planlanıyor. Sikan, Vişça ve Nwakaeme üçlüsünün forvet arkasında önemli bir koz olması bekleniyor.

ZUBKOV GÖREVE HAZIR

Fırtına'nın flaş transferlerinden Oleksandr Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olmuş ve iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu, Eyüpspor maçında da süre almak istiyor. Ukraynalı futbolcu, sağ kanatta Edin Vişça, sol kanatta ise Nwakaeme gibi iki önemli isimle rekabet içinde.

GOL UMUDU BANZA

Gol krallığı yarışının en iddialı isimlerinden Simon Banza, Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. 28 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 17 haftada 13 gol atarak dikkatleri toplamıştı. Eyüpspor karşısında bordo- mavililerin en güvendiği isimlerden biri yeniden Banza olacak

AYAĞININ TOZUYLA 11'E

Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç'ın bugünkü Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Hem Eren Elmalı'nın cezalı oluşu hem de Arif Boşluk'un sakatlığı sebebiyle Mustafa'nın forma giyeceği vurgulandı.

ORTA SAHAYA UMUT-OZAN

Batısta Mendy'nin kart cezalısı olması nedeniyle orta sahadaki eksiklik için teknik ekip planlarını yaptı. Orta sahada Ozan Tufan ile Umut Güneş ikilisinin görev alması bekleniyor. İki oyuncunun hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilmesi teknik ekibin elini rahatlatıyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİNE RAKİP

Teknik Direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Arda Turan'la ilk kez rakip olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında henüz göreve başlamayan Güneş, bugünkü mücadelede Arda Turan'la karşılaşacak. Şenol Güneş, A Milli Takım'da Turan'la çalışmıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Umut, Ozan, Vişça, Sikan, Nwakaeme, Banza.

İkas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Melih, Emre, Ampem, Halil, Thiam.