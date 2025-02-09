Maliyeti 83 milyon TL

Anlaşmaya göre Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15 milyon lira 2 taksit halinde ödenecek. Eskihellaç'a bu dönem 12.5 milyon lira, 2025-26'da 25 milyon lira, 2026-27'de 31 milyon lira ödenecek. Opsiyon kullanılırsa da 2027-28'de 38 milyon lira verilecek.

TARİFSİZ BİR GÜN

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Eskihellaç, "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.