  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Güneş’in zor kararı

Güneş’in zor kararı

Kart cezalısı Mendy ve Eren’in yokluğunda zorunlu kadro değişiklikleri yapılacak. Ayrıca yeni transferler Zubkov, Mustafa Eskihellaç ile Sikan forma bekliyo

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güneş’in zor kararı

Şenol Güneş, yarınki Eyüpspor maçı öncesinde zor bir tercihle karşı karşıya. Kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de mecburi değişiklikler yapacak olan tecrübeli hoca, idman performanslarından memnun olduğu yeni transferler Zubkov ve Sikan'a da forma vermeyi planlıyor. 8 numara pozisyonunda kararsız olan Güneş'in, Eren'in yokluğunda sol bekte Mustafa Eskihellaç'ı değerlendirmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR PLANI

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, topladığı 26 puanın 21'ini evinde elde etti. Şenol Güneş, Eyüpspor'un zayıf yönlerini analiz ederek ekibine detaylı bilgiler veriyor. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Güneş, Eyüpspor karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

ORTA SAHA OPSİYONU

Şenol Güneş'in orta sahada Mendy'nin yerine Lundstram veya Ozan Tufan'ı oynatabileceği konuşuluyor. Ama Cham'ı 8 numaraya çekerek Umut Güneş'i Mendy'nin yerinde değerlendirme ihtimali de var.

Gol ortalaması 1.89

Bordo mavililer, Şenol Güneş ile maç başına 1.89 gol attı. Ama 24 gol yedi. Maç başına 1.33 puan ortalaması ise düşük kaldı. Galibiyet ortalaması % 33.33 civarında olan tecrübeli teknik edem, her 3 maçtan birinde galip gelse de beklentilerin altında kaldı.

F.Bahçe milli yıldız için yeniden devrede!
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı?
DİĞER
Annesi Angelina Jolie, babası Brad Pitt! Ama o milyon dolarlık hayatı elinin tersiyle itti: Şoke eden o sebep...
İmamoğlu'nun "Ali Cengiz" oyunları! Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
Yeni transferler sahne alıyor! İşte Buruk'un 11'i
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:05
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı? 01:05
Solskjaer'den genç oyunculara destek! Solskjaer'den genç oyunculara destek! 01:05
Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! Beşiktaş Sivas'ta 3 puan hasretini dindirdi! 01:05
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:05
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Alanya kafilesi açıklandı! 01:05
Gol düellosu Kayseri'nin! Gol düellosu Kayseri'nin! 01:05
G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... G.Saray'da flaş gelişme! 14 milyon euro... 01:05
F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! 01:05
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! 01:05
Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 01:04