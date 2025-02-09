Güneş’in zor kararı

Şenol Güneş, yarınki Eyüpspor maçı öncesinde zor bir tercihle karşı karşıya. Kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de mecburi değişiklikler yapacak olan tecrübeli hoca, idman performanslarından memnun olduğu yeni transferler Zubkov ve Sikan'a da forma vermeyi planlıyor. 8 numara pozisyonunda kararsız olan Güneş'in, Eren'in yokluğunda sol bekte Mustafa Eskihellaç'ı değerlendirmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR PLANI

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, topladığı 26 puanın 21'ini evinde elde etti. Şenol Güneş, Eyüpspor'un zayıf yönlerini analiz ederek ekibine detaylı bilgiler veriyor. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Güneş, Eyüpspor karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

ORTA SAHA OPSİYONU

Şenol Güneş'in orta sahada Mendy'nin yerine Lundstram veya Ozan Tufan'ı oynatabileceği konuşuluyor. Ama Cham'ı 8 numaraya çekerek Umut Güneş'i Mendy'nin yerinde değerlendirme ihtimali de var.

Gol ortalaması 1.89

Bordo mavililer, Şenol Güneş ile maç başına 1.89 gol attı. Ama 24 gol yedi. Maç başına 1.33 puan ortalaması ise düşük kaldı. Galibiyet ortalaması % 33.33 civarında olan tecrübeli teknik edem, her 3 maçtan birinde galip gelse de beklentilerin altında kaldı.