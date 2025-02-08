Trabzonspor transferde rota değiştirdi! İşte hedefteki isim

Trabzonspor, Sikan ve Zubkov'un ardından Shakhtar Donetsk'tan 3. transferini yapabilir. Ukrayna'nın sport.ua sitesinin haberine göre, bordo-mavililer, Dinamo Kiev'in merkez orta sahası Shaparenko'dan istediği sonucu alamayınca bu kez Shakhtar'dan Artem Bondarenko'ya yöneldi. Haberde, güçlü ve kaliteli orta saha olarak nitelendirilen 24 yaşındaki orta saha ile görüşmelerin yakın gelecekte başlamasının beklendiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Artem, bu sezon Shakhtar'ın en önemli oyuncuları arasında. Shakhtar Donetks altyapısından yetişen 1.87 boyundaki yıldız, bu sezon 24 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Asıl mevkisi 10 numara olan Bondarenko, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor.