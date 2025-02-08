  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Mustafa’nın çileli yolculuğu

Mustafa’nın çileli yolculuğu

Mustafa Eskihellaç, dünkü antrenmana yetişmek için Gaziantep’ten aracıyla yola çıktı. Yoğun karda mahsur kaldı, yaklaşık 24 saatlik bir yolculukla Trabzon’a ulaşabildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mustafa’nın çileli yolculuğu

Fırtına'nın bu dönem kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu olan Mustafa Eskihellaç, çileli bir yolculuğun ardından şehre ulaştı. Uçaklardaki aktarma saatleri uzun olduğu için dünkü idmana yetişmek isteyen 27 yaşındaki futbolcu, karayoluyla gelmeyi tercih etti. Ama bu kez kar engeline takıldı. Gaziantep'ten öğle saatlerinde aracıyla yola çıkan 1.75 boyundaki sol bek, Malatya-Sivas yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aracını çekici ile kurtaran Mustafa, Malatya'da konakladıktan sonra sabaha karşı tekrar yola çıktı. 24 saat süren uzun yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. Oyuncunun antrenmana katılmak için bu yolculuğa katlanması, teknik ekibin de takdirini topladı.

Eyüp maçında ilk 11'de

Bordo mavili takımda Barisic'in kiralık olarak gönderilmesi Eren Elmalı'nın kart cezalısı olması ve Arif Boşluk'un tedavisinin devam etmesi nedeniyle sol bek kalmamıştı. Mustafa Eskihellaç, Eyüpspor maçında sol bekte görev yapacak.

Reklam
İşte Genk'in Cuesta'yı G.Saray'a satma nedeni!
DİĞER
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da talihsizliği yaşıyor! Yaşadığı sakatlığı sebebiyle...
Türkiye KKTC'ye can suyu oldu! Başkan Erdoğan sözünü tuttu
G.Saray'a 2 yıldız daha!
G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 07:55
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti Doğan Özkan: Zaniolo bizi çok mutlu etti 01:56
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
ManU 90+3'te turladı! ManU 90+3'te turladı! 01:10
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:01
Daha Eski
Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... Monaco, PSG'ye diş geçiremedi! Al Musrati... 01:00
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:50
Juventus 3 puanı 89'da kaptı! Juventus 3 puanı 89'da kaptı! 00:48
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:29
Bayern ikinci yarıda açıldı! Bayern ikinci yarıda açıldı! 00:28
G.Saray'dan hücuma flaş takviye! G.Saray'dan hücuma flaş takviye! 00:01