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Haberler Trabzonspor Eren Elmalı gerçekleri

Eren Elmalı gerçekleri

Galatasaray, bir süredir Eren Elmalı'yı istiyor. İlk temaslar olumsuz sonuçlanmıştı. Ama Perşembe günü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yüz yüze görüştü. Bu temas sonrası tarafların 4.5 milyon euro'ya anlaştığı dile getirildi. Tam 'Bu iş bitti' denilirken dün yine işler değişti. İddiaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, 4.5 milyon euro'yu peşin istemiş, sarı kırmızılı yönetim de bunu kabul etmişti. Ancak dün Galatasaray cephesinden 'taksitlendirelim' talebi gelince bu kez ipler koptu ve 25 yaşındaki sol bek bordo mavili takımda kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Eren Elmalı gerçekleri

Galatasaray, bir süredir Eren Elmalı'yı istiyor. İlk temaslar olumsuz sonuçlanmıştı. Ama Perşembe günü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yüz yüze görüştü. Bu temas sonrası tarafların 4.5 milyon euro'ya anlaştığı dile getirildi. Tam 'Bu iş bitti' denilirken dün yine işler değişti. İddiaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, 4.5 milyon euro'yu peşin istemiş, sarı kırmızılı yönetim de bunu kabul etmişti. Ancak dün Galatasaray cephesinden 'taksitlendirelim' talebi gelince bu kez ipler koptu ve 25 yaşındaki sol bek bordo mavili takımda kaldı.

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