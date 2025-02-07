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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Vetlesen sesleri!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Vetlesen sesleri!

Trabzonspor, merkez orta saha için Club Brugge’den Hugo Vetlesen’i listesine dahil etti. 24 yaşındaki Norveçli yıldız zaman zaman 10 numara ve sağ kanat pozisyonunda da görev alabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Vetlesen sesleri!

Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir orta saha oyuncusu da katmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililer orta sahada 8 numarada oynayabilecek bir isim arıyor. Belçika'da Club Brugge forması giyen Hugo Vetlesen'in transfer listesine girdiği vurgulanıyor. Belçika basınında çıkan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun Fırtına'nın yakın takibinde olduğu paylaşıldı. Vetlesen'in Club Brugge'den ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Belçika kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Norveçli orta saha, bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 27 resmi karşılaşmada şans buldu. Esas pozisyonu 8 numara olan Vetlesen, aynı zamanda 10 numarada ve sağ kanatta da yer alabiliyor. Zaman zaman Norveç Milli Takımı'nda da şans bulan genç futbolcu, her iki ayağını kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Hugo Vetlesen'in piyasa değeri de 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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