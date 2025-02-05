Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Borna Barisic

Trabzonspor, Borna Barisic'in Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferini resmen açıkladı.
Bordo mavililer yaptıkları açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerinde bulundu.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/yVew2fdrIY— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) February 5, 2025