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Haberler Trabzonspor Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Borna Barisic

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Borna Barisic

Trabzonspor, Borna Barisic'in Club Deportivo Leganes Kulübü’ne geçici transferini resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 12:19
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Borna Barisic

Trabzonspor, Borna Barisic'in Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferini resmen açıkladı.

Bordo mavililer yaptıkları açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerinde bulundu.

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