Kupada kayıp istemiyor

Fırtına, A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 yenip kupaya moralli bir başlangıç yaptı. İkinci maçında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, dış sahada yaşadığı kötü sonuçları geride bırakıp, bu müsabakayı kazanarak kupada kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Fırtına, bu sezon ise kupayı almak istiyor. A Grubu'nda lider konumda yer alan bordo-mavili takım, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

9 MAÇTA 19 PUAN ALDI

Karadeniz devi, gol yemediği 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı. Trendyol Süper Lig'de 26 puanı bulunan Karadeniz devi, puanların büyük bölümünü söz konusu karşılaşmalarda elde etti.

GEÇİLMEZ KALE

Fırtına; Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Kayseri ile deplasmanda oynadığı 4 maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bordo- mavili takım, sahasında ise Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demir ve Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

SAMSUN HARİÇ GOL YEMEDİ

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi. Fırtına son 5 maçta Bodrum FK'yı 1-0 yenerken; deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildi. Daha sonra Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0 yenip Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

PUAN ORTALAMASI 1.33

Bordo mavililer, Şenol Güneş ile maç başına 1.89 gol attı. Ama 24 gol gördü. Maç başına 1.33 puan ortalaması ise düşük kaldı. Galibiyet ortalaması %33.33 civarında olan tecrübeli hoca, her 3 maçtan birinde galip gelse de beklentilerin altında kaldı.

SORUN İSTİKRAR

Şenol Güneş ile Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, istikrar anlamında bekleneni veremedi ve üst basamaklara doğru tırmanma hedefine ulaşamadı. Güneş, bu dönemde takımını hücumda üretken tutarken, savunmada ise zaman zaman açıklar verdi.