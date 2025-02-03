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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da orta saha hareketliliği! İşte hedefteki o isimler

Trabzonspor'da orta saha hareketliliği! İşte hedefteki o isimler

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Sezon başından bu yana 8 numara pozisyonunda farklı isimleri denese de beklenen katkıyı sağlayamayan Trabzonspor’da yönetim, takıma yeni bir orta saha oyuncusu kazandırmak için harekete geçti. İşte bordo-mavililerin hedefindeki o isimler… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da orta saha hareketliliği! İşte hedefteki o isimler

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Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçtan golsüz beraberlikte ayrılan Trabzonspor, acil olarak 8 numara pozisyonu için oyuncu arayışına girdi. Jose Sosa ve Marek Hamsik gibi yıldızların takımdan ayrılmasından sonra merkez orta saha pozisyonundaki boşluk bir türlü dolmadı. Bu mevkiide birçok farklı ismi deneyen ancak beklediği verimi alamayan bordo-mavililer, bu sezon geride kalan maçlardaki görüntü sonrası yeniden merkez orta saha pozisyonu için oyuncu arayışlarına başladı.

CARRASCAL VE ZORGANE

Şenol Güneş de Kayserispor maçının ardından, "Orta saha da bakacağız, gelişmelere göre" diyerek, yabancı kontenjanında bir yer açılması durumunda bu bölgeye transfer yapacaklarını işaret etti. Fırtına'nın ilgilendiği isimler arasında Jorge Carrascal ön plana çıktı. Ancak oyuncunun Dinamo Moskova'dan ayrılmak istememesi nedeniyle mesafe kat edilemedi. Bordomavili takımın bu bölge için alternatifleri arasında Belçika'da Charleroi takımında oynayan Adem Zorgane de gündeme geldi.

KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar başladı. Kayserispor maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ısınma sonrası pas çalışması, topa sahip olma ı ve dar alanda oyunla idman noktalandı

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