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Haberler Trabzonspor Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Son 3 maçını farklı kazanan Trabzonspor, ilk deplasman galibiyeti için çıktığı sahadan 1 puan ile döndü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 08:53
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Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

ZEKİ UZUNDURUKAN - BİR KALECİDEN FAZLASI

Geçen haftayı BAY (maç oynamadan) geçirmek Trabzonspor'a yaramamış. Çünkü biri kupa olmak üzere son üç maçta gol yemeden 12 gol atan ve muazzam bir çıkış yakalayan Trabzonspor vardı. Dün Kayserispor karşısında özellikle ilk yarıda orta sahası dirençsiz ve savunmada hata yapan bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, çıkarken kaptırdıkları her topla rakibe gol pozisyonu verdi.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Bu pozisyonlardan biri Cardoso ile direkten döndü. Yine Nazon'un kafa vuruşunda olağanüstü bir Uğurcan Çakır kurtarışı vardı. Kayserispor kanatları çok iyi kullandı. Savunmada Savic kritik müdahaleleri ile ne kadar tecrübeli bir stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Yeni transfer Sikan, savaşçı futbolu ile dikkat çekti. Rakip savunmayı çok zorladı. Güçlü ve hızlı bir oyuncu Sikan. İlerleyen haftalarda takıma çok katkı verecektir. İlk yarıda Vişça'ya 'al da at' tadında bir pozisyon da hazırladı Sikan. Eren Elmalı biraz daha öne çıksaydı çok daha etkili bir Sikan izleyebilirdik. Kayserisporlu oyuncular, Sikan'a karşı çok sert oynadılar.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Maçın hakemi Ali Şansalan bu faulleri görmezden geldi. Trabzonspor, Kayserispor'un topla oynamasına çok izin verdi. Ama ani ataklarda topun arkasına geçmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Orta sahada Umut Güneş ve Ozan Tufan yeteri kadar savaşmadı. Mendy tek başına orta alanı ayakta tutmaya çalıştı. Oyun Muhammed Cham'ı çağırıyordu.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Öyle de oldu zaten. Şenol Güneş, Umut Güneş'in yerine Cham'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Trabzonspor maç boyunca Kayserispor'a çok pozisyon verdi. 54. dakikada Cardoso, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Çok da iyi vurdu. Ama Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. O nasıl bir kurtarış öyle Uğurcan! Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır! Şenol Güneş işlerin iyi gitmediğini görünce; iki hamle daha yaptı.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Sikan ve Ozan'ı kenara alıp, Nwakaeme ve Lundstram'ı oyuna attı. Trabzonspor, maç boyunca çıkarken çok top kaybetti. Kaybedilen her top, Trabzonspor kalesinde gol pozisyonuna dönüştü. Bu sezon deplasmanda bir türlü kazanamayan Trabzonspor dün kötü bir futbol sergilediği maçta yine gülemedi.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

MUSTAFA ÇULCU - MENDY'NIN İLK KARTI HATALI

Trabzonspor son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı dün Kayserispor karşılaşmasına. Üstelik BAY geçtikleri haftadan sonra. Teknik direktörler niye işleyen çarkı ve sistemi bir anda değiştirirler anlayamıyorum! Zaten sezon başından bu yana yaşanan pek çok sıkıntılara rağmen son üç hafta olumlu bir tablo ve maç dönemi yakalanmışken buna gerek yoktu.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Kayserispor yeni teknik adamın etkisiyle daha öz güvenli başladı. Topla oynayan takım Trabzonspor, lakin daha fazla pozisyon bulan takım ise Kayserispor. Kaleci Uğurcan Çakır sahanın en iyisiydi. Trabzonspor adına düşündürücü bir durum. Şenol hocanın 60. dakikada yaptığı değişiklikten sonra Kayserispor daha fazla pozisyon buldu. Buna bir de Mendy'nin kırmızı kart görmesi de eklenince beraberlik bence bu kötü oyuna rağmen kazanılmış bir puan oldu.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Ali Şansalan ligimizin en deneyimli hakemlerinden. Sahada oyunculara pozisyon izah etmesi, bu kadar çok konuşması, hatta onlara temas etmesi hiç yakışmıyor. Oyunu hakem ağırlaştırıyor. Kolovetsios ile Eren arasındaki sözlü teması sarı kartlar yerine kişiliği ile çözmeliydi. Devre arası soyunma odasına giderken hakeme sözlü itiraz eden sarı görmeli. Bu güncel uygulamadır.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Ama Kayserili yönetici sınırları zorladı, kart görmedi. Buradan aldığı tavizle kulübede işi abartınca ihraç oldu. Mendy'ye çıkan ilk sarıda ortak topta temas kaçınılmazdı. Karta gerek yoktu. Hakemler sarı kartları çıkarmadan önce çok düşünmeli. O sarı 86'da doğru bir ikinci sarıdan kırmızıya döndü. Trabzonspor'un Banza ile penaltı beklediği pozisyonda faulü Banza yapıyor.

Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Penaltı yok. Hakemin bazı faul yorumları oyunu gerdi. Şansalan çağdaş uygulamaları, sahadaki performansı ve öfke kontrolü ile genç hakemlere örnek olmalı. Kritik pozisyon olmayınca hakeme ve 'yabancı damat' VAR hakemine iş düşmedi.

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