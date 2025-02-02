Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Son 3 maçını farklı kazanan Trabzonspor, ilk deplasman galibiyeti için çıktığı sahadan 1 puan ile döndü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
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Maçın hakemi Ali Şansalan bu faulleri görmezden geldi. Trabzonspor, Kayserispor'un topla oynamasına çok izin verdi. Ama ani ataklarda topun arkasına geçmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Orta sahada Umut Güneş ve Ozan Tufan yeteri kadar savaşmadı. Mendy tek başına orta alanı ayakta tutmaya çalıştı. Oyun Muhammed Cham'ı çağırıyordu.
Öyle de oldu zaten. Şenol Güneş, Umut Güneş'in yerine Cham'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Trabzonspor maç boyunca Kayserispor'a çok pozisyon verdi. 54. dakikada Cardoso, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Çok da iyi vurdu. Ama Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. O nasıl bir kurtarış öyle Uğurcan! Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır! Şenol Güneş işlerin iyi gitmediğini görünce; iki hamle daha yaptı.
Sikan ve Ozan'ı kenara alıp, Nwakaeme ve Lundstram'ı oyuna attı. Trabzonspor, maç boyunca çıkarken çok top kaybetti. Kaybedilen her top, Trabzonspor kalesinde gol pozisyonuna dönüştü. Bu sezon deplasmanda bir türlü kazanamayan Trabzonspor dün kötü bir futbol sergilediği maçta yine gülemedi.
MUSTAFA ÇULCU - MENDY'NIN İLK KARTI HATALI
Trabzonspor son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı dün Kayserispor karşılaşmasına. Üstelik BAY geçtikleri haftadan sonra. Teknik direktörler niye işleyen çarkı ve sistemi bir anda değiştirirler anlayamıyorum! Zaten sezon başından bu yana yaşanan pek çok sıkıntılara rağmen son üç hafta olumlu bir tablo ve maç dönemi yakalanmışken buna gerek yoktu.
Kayserispor yeni teknik adamın etkisiyle daha öz güvenli başladı. Topla oynayan takım Trabzonspor, lakin daha fazla pozisyon bulan takım ise Kayserispor. Kaleci Uğurcan Çakır sahanın en iyisiydi. Trabzonspor adına düşündürücü bir durum. Şenol hocanın 60. dakikada yaptığı değişiklikten sonra Kayserispor daha fazla pozisyon buldu. Buna bir de Mendy'nin kırmızı kart görmesi de eklenince beraberlik bence bu kötü oyuna rağmen kazanılmış bir puan oldu.
Ali Şansalan ligimizin en deneyimli hakemlerinden. Sahada oyunculara pozisyon izah etmesi, bu kadar çok konuşması, hatta onlara temas etmesi hiç yakışmıyor. Oyunu hakem ağırlaştırıyor. Kolovetsios ile Eren arasındaki sözlü teması sarı kartlar yerine kişiliği ile çözmeliydi. Devre arası soyunma odasına giderken hakeme sözlü itiraz eden sarı görmeli. Bu güncel uygulamadır.
Ama Kayserili yönetici sınırları zorladı, kart görmedi. Buradan aldığı tavizle kulübede işi abartınca ihraç oldu. Mendy'ye çıkan ilk sarıda ortak topta temas kaçınılmazdı. Karta gerek yoktu. Hakemler sarı kartları çıkarmadan önce çok düşünmeli. O sarı 86'da doğru bir ikinci sarıdan kırmızıya döndü. Trabzonspor'un Banza ile penaltı beklediği pozisyonda faulü Banza yapıyor.
Penaltı yok. Hakemin bazı faul yorumları oyunu gerdi. Şansalan çağdaş uygulamaları, sahadaki performansı ve öfke kontrolü ile genç hakemlere örnek olmalı. Kritik pozisyon olmayınca hakeme ve 'yabancı damat' VAR hakemine iş düşmedi.
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