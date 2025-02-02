Spor yazarlarından Bellona Kayserispor-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Maçın hakemi Ali Şansalan bu faulleri görmezden geldi. Trabzonspor, Kayserispor'un topla oynamasına çok izin verdi. Ama ani ataklarda topun arkasına geçmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Orta sahada Umut Güneş ve Ozan Tufan yeteri kadar savaşmadı. Mendy tek başına orta alanı ayakta tutmaya çalıştı. Oyun Muhammed Cham'ı çağırıyordu.

Öyle de oldu zaten. Şenol Güneş, Umut Güneş'in yerine Cham'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Trabzonspor maç boyunca Kayserispor'a çok pozisyon verdi. 54. dakikada Cardoso, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Çok da iyi vurdu. Ama Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. O nasıl bir kurtarış öyle Uğurcan! Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır! Şenol Güneş işlerin iyi gitmediğini görünce; iki hamle daha yaptı.