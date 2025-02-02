Kabus gibi

Süper Lig'de 22. haftada Kayserispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililerin dış sahadaki galibiyet hasreti devam etti. Fırtına, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasmanda da kazanamadı, 5 yenilgi, 5 beraberlik aldı. 9'da Kayserispor'da Cardoso'nun şutu direkten döndü. 12'de de Nazon'un şutunda Uğurcan çok iyi kurtardı. 23'te Sikan'ın fırsatçılığında Vişça net bir fırsat yakalasa da golü yapamadı.

UĞURCAN'DAN KURTARIŞLAR

39'DA Banza'nın kafa vuruşunda Fırtına gole çok yaklaştı, Bilal çizgide topu kontrol etti. Uğurcan Çakır, 55'te Kayserispor'da Cardoso'nun bir şutunda daha başarılı oldu, golü engelledi. 79'da ev sahibi etkili geldi. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Kartal, sert bir vuruş yaptı, top az farkla auta çıktı. 86'da Batista Mendy ikinci sarıdan kırmızı görerek Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı. 90+5'te Cardoso'nun şutunda Uğurcan Çakır yine harikaydı.

EREN CEZALI

BORDO-mavili takımda Eren Elmalı, cezalı duruma düştü. 53. dakikada Kolovetsios ile girdiği tartışma sonrası sarı kart gören 24 yaşındaki sol bek, cezalı duruma düşerek gelecek hafta Papara Park'ta yapılacak Eyüpspor maçında yer alamayacak.

MENDY

ŞOKU

BATISTA Mendy kırmızı kartla atıldı. Mendy, 82'de ilk sarı kartı, 86'da ikinci sarıyı görerek oyun dışında kaldı. Yıldız isim, 5 Şubat Çarşamba günü Türkiye Kupası'ndaki İskenderun maçında oynayamayacak, ligdeki Eyüpspor maçında yer alacak.

Adil bir sonuç oldu

SAKATLIĞINI atlatıp ligde tam 14 maç sonra forma giyen Stefan Savic, "Uzun bir aradan sonra dönmekten mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İki takımın da ihtiyacı vardı. Zor bir maç oldu. İstediğimiz bu değildi. Kazanmak için gelmiştik. Maçın genelinde bakınca adil bir sonuç olarak değerlendirebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Banza sessiz kaldı

BORDO-mavili takımın yıldız golcüsü Simon Banza'nın serisi Kayserispor deplasmanında bitti. Süper Lig'de son 3 maçta 3 gol atarak dikkat çeken Simon Banza, Kayserispor karşısında sessiz kaldı. Ligde 17 maçta 13 gol kaydeden 28 yaşındaki yıldız, 2 de asist yaptı.

Agresif değildik

KARADENIZ devinde 24 yaşındaki orta saha Muhammed Cham: "Eksik olan şeylerden biri istediğimiz kadar agresif olmamamızdı. Son haftalarda gollü maçlar oynamıştık. Üzücü elbette. İyi bir gidişatımız vardı. Bunu devam ettirmek istemiştik ama olmadı maalesef" dedi.

Zor fikstür geliyor

DEPLASMANDA bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Trabzonspor'u kritik bir fikstür bekliyor. Bordo-mavili takım; Süper Lig'de gelecek 4 deplasman maçında sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye konuk olacak

Cardoso yıkıld

KAYSERI'de Miguel Cardoso, Uğurcan Çakır'ı aşamadı. Özellikle uzatmada çektiği şutu Uğurcan Çakır müthiş kurtarınca tecrübeli yıldız büyük üzüntü yaşadı. Portekizli oyuncu, Uğurcan çıkar'ı kutladı.

Taraftar desteği

BORDO mavili taraftarlar Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo- mavili taraftarlar kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurdu ve maç boyunca destek oldu.

2 PUAN KAYBETTIK

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor beraberliğini yorumladı. Güneş, "Kazanmak için geldik. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı, son vermek istiyorduk. Olmadı" diye konuştu.

SIKAN'DAN SIFTAH

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Danylo Sikan, takıma katıldıktan 7 gün sonra oynanan ilk maçta, Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. 23 yaşında forvet, 24 Ocak tarihinde transfer edilmiş ve ardından şehre getirilerek ilk antrenmanına katılmıştı. Sikan, dünkü mücadelede Nwakaeme'nin yerine ilk 11'de başladı. Ukraynalı yıldız, 60. dakikada kenara geldi. Sikan 60 dakika boyunca çok istekli oynadı.

Jakirovic sahada

SARI kırmızılı takımda teknik direktörlük görevine gelen Sergej Jakirovic, ilk maçına Trabzonspor önünde çıktı. 48 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk sınavında 0-0 berabere kaldı.

4. kez golsüz

KAYSERI ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda en fazla golsüz beraberlik yaşayan ekip oldu. Bordomavililer; Sivas, Eyüp ve Gaziantep deplasmanında da sessiz kalmıştı

'Çok iyi oynadık'

KAYSERISPOR'un hocası Sergej Jakirovic, takımının mücadelesini övdü, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadık. 3 gündür takımlayız ve büyük bir enerji gördük. Çok önemli bir rakibe karşı çok gol fırsatı yakaladık. Trabzonspor'un kalecisi maçın adamıydı" dedi.

U19'da Fırtına galip

TRABZONSPOR U19 Takımı, U19 Elit A Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi ve önemli bir 3 puan kazandı. Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan Karadeniz derbisinde bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü Mustafa Ateş kaydetti.