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Şubat ayı çok yoğun geçecek
Bordo-mavililer, şubat ayında Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda üst üste kritik maçlara çıkacak. Yarın ligde Kayseri (D) ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor, ardından kupada İskenderun (D) karşısına çıkacak. Karadeniz devi, üçüncü sınavını ise Eyüp karşısında verecek. Fırtına, şubattaki son üç maçını ise Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve kupada Rize ile oynayacak.
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