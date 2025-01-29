Trezeguet 4’e geldi 1.7’ye gitti

Karadeniz devi, Trezeguet'yi 1.7 milyon euro'ya Mısır ekibi Al Ahly'ye sattı. Bordo mavililer, 30 yaşındaki sol kanadı 2022 yılında Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya almıştı. Mısırlı yıldız, Fırtına ile çıktığı 76 maçta 25 gol attı, 16 da asist yaptı.

21 YABANCI TRANSFER EDİLDİ

Mart 2023'te göreve başlayan Başkan Ertuğrul Doğan'ın döneminde 21 yabancı transferi oldu. Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza ve Sikan kadroya dahil edildi.