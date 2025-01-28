Trendyol Süper Lig'in en verimli yabancısı Simon Banza

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 21 haftada oynadığı 20 müsabakada topladığı 25 puanın 15'ine doğrudan katkı sağlayan Simon Banza, takımının hücum hattındaki en önemli kozu oldu. Özellikle kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında da 15 gollü Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Piatek'in ardından 13 golle ikinci sırada yer alıyor.

Ligin en verimli yabancısı

Sezon başında Süper Lig'e transfer olan yabancı futbolcular arasında en çok katkı veren isim Simon Banza oldu. Yıldız futbolcu, gerek hava toplarındaki etkinliği gerekse ceza sahasındaki bitiriciliğiyle takımını sırtlayan isim oldu. Galatasaray'da 12 gollü Victor Osimhen, Fenerbahçe'de yine 12 golü bulunan Youssef En-Nesyri ve Beşiktaş'ta 10 kez ağları sarsan Ciro Immobile gibi önemli isimleri geride bırakarak yabancı futbolcular arasında ligin en verimli yeni transferi oldu.

Teknik ekip memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, Simon Banza'nın performansından oldukça memnun. Takım oyununa yaptığı katkı ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle fark oluşturan yıldız oyuncunun sezonun geri kalanında da aynı form grafiğini sürdürmesi bekleniyor.